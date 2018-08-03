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03.08.18 / 11:36 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге проверят экологическое состояние Суздальских озер

На это должны выделить 9,5 млн рублей

Комитет по природопользованию ответил на запрос «Справедливой России» обещанием начать проверку Суздальских озер на экологическое состояние. Об этом в партии сообщили в пятницу.

В начале апреля состояние воды оценили как неудовлетворительное по санитарно-химическим показателям на 100% и на 56,8% — по микробиологическим показателям. В комитете сообщили, что лимит финансирования работ по проверке озер в 2018 году составит 3 млн рублей. Весь комплекс обследований при этом стоит 9,5 млн рублей. В комитет по формированию бюджета на будущие годы подали заявку на выделение остальных средств.

Напомним, в июне Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о том, что в местных водоемах лучше не купаться. Ведомство проводило мониторинг с мая и взяло 46 проб воды. В итоге управление установило, что все водоемы Петербурга не соответствуют санитарным нормам. В их числе река Ижора, Суздальские озера, Ольгинский водоем, Колонистский пруд, озеро Разлив, озеро Безымянное, Финский залив и Нева.

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