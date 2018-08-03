В Петербурге проверят экологическое состояние Суздальских озер

Комитет по природопользованию ответил на запрос «Справедливой России» обещанием начать проверку Суздальских озер на экологическое состояние. Об этом в партии сообщили в пятницу.
В начале апреля состояние воды оценили как неудовлетворительное по санитарно-химическим показателям на 100% и на 56,8% — по микробиологическим показателям. В комитете сообщили, что лимит финансирования работ по проверке озер в 2018 году составит 3 млн рублей. Весь комплекс обследований при этом стоит 9,5 млн рублей. В комитет по формированию бюджета на будущие годы подали заявку на выделение остальных средств.
Напомним, в июне Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о том, что в местных водоемах лучше не купаться. Ведомство проводило мониторинг с мая и взяло 46 проб воды. В итоге управление установило, что все водоемы Петербурга не соответствуют санитарным нормам. В их числе река Ижора, Суздальские озера, Ольгинский водоем, Колонистский пруд, озеро Разлив, озеро Безымянное, Финский залив и Нева.
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