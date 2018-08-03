Минфин США ввел санкции против российского банка «Агросоюз» Из-за связи с КНДР

Минфин США ввел санкции против российского банка «Агросоюз». Ведомство сообщило об этом в пятницу.

Причина – нарушение режима нераспространения в отношениях с КНДР. «Агросоюз» провел сделку для гражданина Северной Кореи Хан Джан Су, представляющего интересы курпного банка КНДР.

Также санкции введены против северокорейская компании «Корпорация Унгум» и китайской «Даньдун чжуншэн индастри энд трейд». Кроме этого, в списке — гражданин КНДР Ли Чен Вон.

Добавим, накануне правительство США сообщило о подготовке новых санкций против России. Они будут направлены на ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Также санкции хотят ввести против импорта урана из страны. Последний пакет санкций США ввели против России в апреле.