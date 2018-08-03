В Петербурге на набережной канала Грибоедова ограничат движение транспорта А также на Лермонтовском проспекте

С 6 августа вступают в силу новые ограничения движения транспорта в Петербурге. Об этом в пятницу сообщили в ГАТИ.

В связи с ремонтом дорог проезд ограничат на двух участках Лермонтовского проспекта, на 2-й Советской улице от Суворовского до Греческого проспекта, а также по набережной канала Грибоедова у Львиного моста. Также проезд частично перекроют на Володарском мосту, на Кубинской улице и на улице Якубовича.

Добавим, 5 августа из-за проведения полумарафона «Северная столица» в Петербурге перекроют движение на Невском проспекте, набережной Макарова, Большому проспекту Петроградской стороны, Каменноостровском проспекте, Садовой улице и на набережной реки Карповки. Изменения коснутся ряда трамваев и автобусов.