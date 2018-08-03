В РЖД снова ожидают сезонного дефицита грузовых вагонов Осенью дефицит может составить 20,8 тыс. полувагонов

Осенью 2018 года, во время пика погрузки на железной дороге, может снова возникнуть дефицит грузовых вагонов. Об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова профильному вице-премьеру Дмитрию Козаку.

В письме указывается, что потенциальный дефицит осенью этого года может составить 20,8 тыс. полувагонов, а к 2025 году — 46 тыс. полувагонов, 9,8 тыс. платформ, 12,2 тыс. зерновозов. По словам Белозерова, это связано с нехваткой запчастей для ремонта, поскольку выпускаемая продукция идет на производство новых вагонов.

В результате в сутки на инфраструктуре общего пользования РЖД простаивает около 15 тыс. вагонов, которые ждут ремонта, приводит выдержки из письма издание. Одновременно производители повысили цены на детали на фоне роста внутреннего спроса. Глава монополии просит Козака разобраться с этой проблемой.

Еще одной причиной дефицита грузовых вагонов может стать замедление оборота вагонов на сети, пишет «Ъ». По словам источника издания в отрасли, это происходит в том числе из-за простоев с погрузкой и выгрузкой, а также массовыми ремонтными работами на сети в пиковые месяцы и ремонта инфраструктуры. Если РЖД сможет вернуться к нормальному обороту, то дефицита не будет — в настоящий момент на сеть поступило 16 тыс. новых вагонов, до конца года придет в целом 35 тыс. единиц, отмечает другой собеседник.

Добавим, в 2017 году также наблюдалась нехватка подвижного состава. В частности, вагонов в пиковый период не хватало под уголь для ТЭС, для щебня, соли, зерна и прочих грузов.