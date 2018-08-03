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03.08.18 / 11:16 Новости / Петербург и Ленобласть

Валуеву анонимно сообщили о бомбе в петербургской «Галерее»

ТЦ осмотрели и взрывчатых устройств не нашли

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев получил электронное письмо с сообщением о готовящемся теракте в петербургском ТЦ «Галерея». Об этом в пятницу сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В анонимном письме сообщалось, что в 15:00 в торговом центре произойдет взрыв. При этом дата не указывалась. Валуев передал информацию в петербургское управление ФСБ. ТЦ осмотрели и взрывчатых устройств не нашли.

Напомним, ранее СК РФ завершил предварительное следствие по уголовному дело в теракте в петербургском метро, который произошел в апреле прошлого года. Обвинения предъявлены 11 террористам по статьям об организации террористического сообщества, совершении террористического акта, изготовлении и обороте оружия и взрывчатки.

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