Валуеву анонимно сообщили о бомбе в петербургской «Галерее» ТЦ осмотрели и взрывчатых устройств не нашли

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев получил электронное письмо с сообщением о готовящемся теракте в петербургском ТЦ «Галерея». Об этом в пятницу сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В анонимном письме сообщалось, что в 15:00 в торговом центре произойдет взрыв. При этом дата не указывалась. Валуев передал информацию в петербургское управление ФСБ. ТЦ осмотрели и взрывчатых устройств не нашли.

Напомним, ранее СК РФ завершил предварительное следствие по уголовному дело в теракте в петербургском метро, который произошел в апреле прошлого года. Обвинения предъявлены 11 террористам по статьям об организации террористического сообщества, совершении террористического акта, изготовлении и обороте оружия и взрывчатки.