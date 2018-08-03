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03.08.18 / 10:42 Новости / Россия и мир

«Яндекс.Карты» запустили поиск кафе по названию блюд из меню

На основе информации заведений

Сервис «Яндекс.Карты» добавил функцию поиска кафе и ресторанов по названию блюд и напитков из меню. Об этом в «Яндексе» рассказали в пятницу.

Теперь при поиске можно указать название блюда, и сервис покажет на карте заведения, в которых его подают, а также цены. Информацию о блюдах «Яндекс» получает от самих кафе.

Добавим, в настоящий момент функция доступна для жителей Москвы и Петербурга, однако планируется добавить и другие регионы. Поиск по названию блюда работает в веб-версии «Яндекс.Карт» и приложении.

Летом прошлого года «Яндекс.Карты» добавили функцию просмотра стоимости обслуживания в кафе, гостиницах и других организациях. Кроме того, можно узнать условия обслуживания. Данные пердоставляют сами компании.

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