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04.08.18 / 17:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Регионы получат более 30 млрд рублей за обеспечение роста налоговых поступлений в 2017 году

Это стимулирует их к росту экономического потенциала, считают в кабмине

Жилищная инспекция Петербурга

Правительство России направит порядка 30,6 млрд рублей в качестве поощрения регионам, которые обеспечили максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль компаний в бюджет РФ по итогам 2017 года. Документ размещен на сайте кабмина в субботу.

Правительство приняло соответствующий проект постановления. Согласно нему, мера стимулирует регионы к росту собственного экономического и налогового потенциала.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС. Ставку поднимут с 18% до 20%. При этом льготная ставка для некоторых категорий товаров сохранится на прежнем уровне — 10%. Также осталась прежней нулевая ставка для внутренних воздушных перевозок в ряде регионов.

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