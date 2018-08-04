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04.08.18 / 12:18 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Между Петербургом и Псковом начали курсировать «Ласточки»

Поезда идут с Балтийского вокзала

Между Петербургом и Псковом начали курсировать скоростные поезда «Ласточка». Прямое железнодорожное сообщение между городами запустили в субботу, 4 августа.

Из Петербурга «Ласточка» отправляется в 06:55 с Балтийского вокзала. Время в пути составляет 3,5 часа. Из Пскова отправление в 06:00. Пассажиры могут приобрести билет в третий, второй или бизнес-класс.

О том, что между Петербургом и Псковом запустят «Ласточки», стало известно весной этого года. В пути поезда будут делать остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Добавим, в настоящее время «Ласточки» также связывают Петербург с Выборгом, Великим Новгородом, Зеленогорском и другими городами.

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