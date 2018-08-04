ГУ МЧС по Петербургу предупредило о ливнях и грозах в воскресенье В начале рабочей недели сохранится такая же погода

В воскресенье, 5 августа, в Петербурге возможны кратковременные дожди, а местами – ливни и грозы. Об этом в субботу сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

При этом, по прогнозу синоптиков, жаркая погода отступит – температура воздуха составит +22…+24 градусов. Ветер будет дуть северо-западный и западный умеренный с порывами до сильного при грозе.

Добавим, рабочая неделя в Петербурге также начнется с теплой погоды. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +23 градусов. В понедельник и вторник пройдут кратковременные дожди. Гроз не будет, считают специалисты.