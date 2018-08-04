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04.08.18 / 18:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Польша снизила зависимость от российского газа на 2% с начала года

Несмотря на увеличение объема импорта

С начала 2018 года Польша снизила зависимость от российского газа с 77% до 75% в общем объеме импорта. Об этом накануне сообщили в национальной нефтегазовой компании PGNiG.

В целом же за январь-июль Польша нарастила объем импортируемого в страну сжиженного природного газа (СПГ) на 60% год к году. Поставки газа из России за указанный период выросли на 6% в годовом выражении.

Ранее стало известно, что «Роснефть» договорилась о Grupa Lotos SA о поставках нефти в Польшу. Контракт рассчитан до конца 2020 года. Он предполагает поставки нефти в объеме 6,4 — 12,6 млн тонн в этот период. Другие подробности соглашения не раскрываются.

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