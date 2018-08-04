Разработанный петербургскими студентами солнцемобиль дебютировал на гонке в США Команда стала лучшей командой-новичком

Солнцемобиль SOL, разработанный студентами Политехнического университета в Петербурге, дебютировал на гонке American Solar Challenge в США. Об этом в учебном заведении рассказали накануне.

В результате команда Polytech Solar Team получила приз как лучшая команда-новичок соревнований. Отмечается, что в следующем году разработчики начнут проектировать новую машину для участия в гонке в Австралии.

Напомним, первый российский солнцемобиль SOL впервые показали в апреле этого года. В июне машину протестировали на трассе в Сочи. Солнцемобиль оснащен солнечными панелями площадью 4 кв. м, а корпус выполнен из углепластика. Авто способно развивать скорость до 120 км/ч.