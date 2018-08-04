Все новости

04.08.18 / 11:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Разработанный петербургскими студентами солнцемобиль дебютировал на гонке в США

Команда стала лучшей командой-новичком

Фото пресс-службы СПбПУ

Солнцемобиль SOL, разработанный студентами Политехнического университета в Петербурге, дебютировал на гонке American Solar Challenge в США. Об этом в учебном заведении рассказали накануне.

В результате команда Polytech Solar Team получила приз как лучшая команда-новичок соревнований. Отмечается, что в следующем году разработчики начнут проектировать новую машину для участия в гонке в Австралии.

Напомним, первый российский солнцемобиль SOL впервые показали в апреле этого года. В июне машину протестировали на трассе в Сочи. Солнцемобиль оснащен солнечными панелями площадью 4 кв. м, а корпус выполнен из углепластика. Авто способно развивать скорость до 120 км/ч.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.