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04.08.18 / 15:44 Новости / Петербург и Ленобласть

Выборг может получить дополнительные $50 млн на реставрацию

В том числе в рамках программы восстановления малых исторических городов

Выборг в Ленинградской области может дополнительно получить порядка $50 млн в течение нескольких лет на программу реставрации исторического центра. Об этом в субботу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

По его словам, работы в городе продолжатся и в рамках программы восстановления малых исторических городов, передает ТАСС. Власти собираются ее запустить в 2019 году. Кроме того, продолжится сотрудничество со Всемирным банком.

Напомним, ремонтно-реставрационные работы в Выборге начались в прошлом году. В частности, работы проводят на объектах культурного наследия федерального значения — «Башне Олафа», «Башне Ратуши» и «Часовой башне». Также провели реставрацию фасадов, крыш и коммуникаций в 13 жилых домах-памятниках архитектуры. На эти цели потратили около 740 млн рублей.

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