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04.08.18 / 19:28 Новости / Петербург и Ленобласть

При взрыве газа в жилом доме в Приморском районе Петербурга пострадал человек

На балконе взрывом выбило стекла

При взрыве газовоздушной смеси в жилом доме по проспекту Королева в Приморском районе Петербурга пострадал один человек. Об этом в субботу передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пострадавший получил ожоги и был госпитализирован. Источник также уточнил, что взрывом на балконе квартиры выбило стекла, но несущие конструкции здания не повреждены.

В свою очередь в ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что произошла разгерметизация газового пятилитрового баллона. По данным спасателей, медики осматривают хозяина квартиры.

Напомним, в апреле взрыв газа произошел на судостроительном заводе «Алмаз» в Петербурге. Сообщалось, что в результате происшествия погиб человек, несколько человек были госпитализированы. По факту взрыва возбуждено дело.

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