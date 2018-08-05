Синоптики: Дожди продолжат идти в Петербурге в понедельник До +22 градусов

Дожди продолжат идти в Петербурге в понедельник. Соответствующий прогноз ГУ МЧС по город опубликовало в воскресенье со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дождь будет кратковременным, отметили в ведомстве. При этом, возможны грозы. Температура воздуха днем составит +20…+22 градуса по Цельсию. Также местами в городе будут порывы ветра до 15 м/с.

Отметим, ранее в Петербурге была теплая погода без осадков. В воскресенье в городе прошел дождь. Температура воздуха — +22 градуса. По данным синоптиков, такая погода продлится всю рабочую неделю.