В Петербурге движение на участке Невско-Василеостровской линии приостанавливали На девять минут

В Петербурге движение на участке Невско-Василеостровской линии приостанавливали. Об этом ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил в воскресенье.

Движение приостановили от станции «Приморская» до станции «Беговая». Это произошло с 11:09 часов до 11:18 часов. Причина – неисправность светофора.

Отметим, накануне в Петербурге закрывали станцию «Черная речка». Ее закрывали более чем на час – на 65 минут. Причина – бесхозный предмет. Он оказался не опасным.