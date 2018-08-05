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05.08.18 / 11:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге движение на участке Невско-Василеостровской линии приостанавливали

На девять минут

Фото АБН

В Петербурге движение на участке Невско-Василеостровской линии приостанавливали. Об этом ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил в воскресенье.

Движение приостановили от станции «Приморская» до станции «Беговая». Это произошло с 11:09 часов до 11:18 часов. Причина – неисправность светофора.

Отметим, накануне в Петербурге закрывали станцию «Черная речка». Ее закрывали более чем на час – на 65 минут. Причина – бесхозный предмет. Он оказался не опасным.

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