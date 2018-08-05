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05.08.18 / 10:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Египет нарастил экспорт сельхозпродукции в Россию

И продолжает наращивать

Египет нарастил экспорт сельхозпродукции в Россию. Об этом в воскресенье сообщил заместитель руководителя комитета египетского парламента по сельскому хозяйству Хишам аль-Хасри.

Египет старается воспользоваться контрсанкциями России против ЕС, передает РИА Новости слова депутата. Он отметил, что российский рынок важен для его страны.

По данным властей Египта, Россия является главным покупателем египетских фруктов и овощей за период с сентября 2017 года по май 2018 года. Общая сумма продукции составила более $307 млн. По мнению аль-Хасри, в текущего году поставки сельскохозяйственной продукции могут увеличиться на 25% год к году.

Отметим, в прошлом году экспорт из Египта увеличился на 35% год к году. Он составил $500 млн. Это произошло впервые в истории. Министр торговли и промышленности Египта Тарик Кабиль отметил, что в основном выросла поставка овощей и фруктов.

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