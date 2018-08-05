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05.08.18 / 14:48 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Мариинский театр решил продолжить проведение бесплатных концертов в новом сезоне

Первый концерт- 3 октября

Мариинский театр решил продолжить проведение бесплатных концертов в новом сезоне. Об этом стало известно из информации на сайте театра.

Концерты будут проходить каждую неделю в фойе Стравинского. Билеты можно будет купить на входе в зал. Всего доступно 170 мест. Концерты будут проходить с 14:00 часов. Первый пройдет 3 октября.

Отметим, аналогичную акцию театр проводил в прошлом сезоне. Концерты проходят в рамках проекта «Открытая среда в Мариинском». Добавим, ранее Смольный подал иск к Мариинскому театру. Причина — ненадлежащий уход за историческим зданием.

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