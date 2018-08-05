Активисты Петербурга заявили о мертвых птицах в пруду Таврического сада

Активисты Петербурга заявили о мертвых птицах и мусоре в пруду Таврического сада. Соответствующее сообщение появилось в социальной сети в воскресенье.

Также пруд заволокло тиной. Активисты отметили, что направили запрос в комиссию по экологии и природопользованию Законодательного собрания города. Общественники уточнили, что ранее уже направляли запрос в комитет по природопользованию.





Добавим, ранее в Петербурге обнаружили загрязнение в реке Оккервиль. В ней нашли бентонит. Роспотребнадзор возбудил дело по этому факту. По данным ведомства, источник загрязнения — ООО «Сити Строй».