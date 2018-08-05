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05.08.18 / 17:05 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Активисты Петербурга заявили о мертвых птицах в пруду Таврического сада

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания

Активисты Петербурга заявили о мертвых птицах и мусоре в пруду Таврического сада. Соответствующее сообщение появилось в социальной сети в воскресенье.

Также пруд заволокло тиной. Активисты отметили, что направили запрос в комиссию по экологии и природопользованию Законодательного собрания города. Общественники уточнили, что ранее уже направляли запрос в комитет по природопользованию.


Добавим, ранее в Петербурге обнаружили загрязнение в реке Оккервиль. В ней нашли бентонит. Роспотребнадзор возбудил дело по этому факту. По данным ведомства, источник загрязнения — ООО «Сити Строй».

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