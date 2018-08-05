Все новости

05.08.18 / 15:17 Новости / Политика / Россия и мир

МИД России осудил покушение на Мадуро

Это неприемлемо

Фото АБН

Министерство иностранных дел России осудило покушение на президента Венесуэла Николаса Мадуро. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в воскресенье.

МИД отметил, что использование террористических методов как инструментов в политической борьбе – неприемлемо. По мнению российского ведомства, покушение направлено на дестабилизацию обстановки в Венесуэле. Также министерство пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, накануне произошло покушение на Мадуро в Каракасе. Во время выступления президента прогремело несколько взрывов у сцены. Мадуро не пострадал. Ранения получили семь военных.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,179 seconds.