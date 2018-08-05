МИД России осудил покушение на Мадуро Это неприемлемо

Министерство иностранных дел России осудило покушение на президента Венесуэла Николаса Мадуро. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в воскресенье.

МИД отметил, что использование террористических методов как инструментов в политической борьбе – неприемлемо. По мнению российского ведомства, покушение направлено на дестабилизацию обстановки в Венесуэле. Также министерство пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, накануне произошло покушение на Мадуро в Каракасе. Во время выступления президента прогремело несколько взрывов у сцены. Мадуро не пострадал. Ранения получили семь военных.