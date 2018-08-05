Молдавия предложила России отменить пошлины на 5-6 групп товаров

Молдавия предложила России отменить пошлины на 5-6 групп товаров, которые наиболее востребованы. Об этом в воскресенье сообщил президент Республики Молдова Игорь Додон.

Это поможет восстановить товарооборот между странами, передает ТАСС мнение Додона. Он заявил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. В октябре Додон планирует обсудить этот вопрос с ответственным за торгово-промышленные отношения России с Молдавией Дмитрием Козаком. Президент республики заинтересован в снятии пошлин с фруктов, овощей, консервов и винодельческой продукции «хотя бы на какой-то период».

Напомним, в 2014 году Молдавия подписала с ЕС соглашение о создании зоны свободной торговли. Тогда Россия ввела пошлины на товары из Молдавии, чтобы исключить реэкспорт. Также Россия временно вводила запрет на молдавские товары из-за их несоответствия нормам. Россельхознадзор начал постепенно снимать запреты с 2016 года.