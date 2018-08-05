Philip Morris подал в суд на British American Tobacco Иск на $900 тыс.

Philip Morris International подал в суд на British American Tobacco (BAT). Об этом стало известно в воскресенье.

Иск подан в суд Токио, передает «Коммерсант». Philip Morris заявила, что конкурент нарушил зарегистрированный в Японии патент по нагреванию табака. Компания требует возместить ущерб в размере $900 тыс. Также организация требует запретить British American Tobacco продавать свои устройства в Японии.

Philip Morris считает, что British American Tobacco использует две технологии конкурента. BAT опровергла обвинения и заявила, что готова оспорить иск.

Отметим, речь идет о системе iQOS, разработанная Philip Morris. Система позволяет курить с помощью нагревания табака, а не его сжигания. Табак нагревается до 300–350 градусов. BAT выпустила аналогичное устройство Glo.