Все новости

05.08.18 / 19:43 Новости / Россия и мир / Экономика

Philip Morris подал в суд на British American Tobacco

Иск на $900 тыс.

Philip Morris International подал в суд на British American Tobacco (BAT). Об этом стало известно в воскресенье.

Иск подан в суд Токио, передает «Коммерсант». Philip Morris заявила, что конкурент нарушил зарегистрированный в Японии патент по нагреванию табака. Компания требует возместить ущерб в размере $900 тыс. Также организация требует запретить British American Tobacco продавать свои устройства в Японии.

Philip Morris считает, что British American Tobacco использует две технологии конкурента. BAT опровергла обвинения и заявила, что готова оспорить иск.

Отметим, речь идет о системе iQOS, разработанная Philip Morris. Система позволяет курить с помощью нагревания табака, а не его сжигания. Табак нагревается до 300–350 градусов. BAT выпустила аналогичное устройство Glo.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.