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05.08.18 / 13:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полумарафон «Северная столица» прошел в Петербурге

Число участников – 2,5 тыс. человек

Полумарафон «Северная столица» прошел в Петербурге. Мероприятие проходит в воскресенье.

Забег проходил в центре города по двум маршрутам, передает «Деловой Петербург». Их протяженность составила 21,1 км и 10 км.

На дистанции забега организовали пункты медицинской помощи, питания и освежения. Старт и финиш находились на Дворцовой площади.

Победители полумарафона получили призы в виде денежных бонусов. Их общая сумма составила 1 млн рублей.

Напомним, из-за полумарафона часть центральных улиц перекрыли. Также изменилось движение транспорта. Изменения движения действовали до 13:00 часов.

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