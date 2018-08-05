Полумарафон «Северная столица» прошел в Петербурге. Мероприятие проходит в воскресенье.
Забег проходил в центре города по двум маршрутам, передает «Деловой Петербург». Их протяженность составила 21,1 км и 10 км.
На дистанции забега организовали пункты медицинской помощи, питания и освежения. Старт и финиш находились на Дворцовой площади.
Победители полумарафона получили призы в виде денежных бонусов. Их общая сумма составила 1 млн рублей.
Напомним, из-за полумарафона часть центральных улиц перекрыли. Также изменилось движение транспорта. Изменения движения действовали до 13:00 часов.
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