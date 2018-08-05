Голодец сообщила о росте числа туристов в Крыму

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила о росте числа туристов в Крыму. Такое заявление она сделала в воскресенье.

Туристический поток вырос более чем на четверть за семь месяцев, передает РИА Новости слова Голодец. Это около 26%. Вице-премьер отметила, что с момента открытия Крымского моста через него проехало 1,5 млн туристов.

Напомним, Крымский мост открыли в мае текущего года. Его стоимость составила около 230 млрд рублей. Мост строили два года. Протяженность моста — 19 км.