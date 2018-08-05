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05.08.18 / 12:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Starbucks решил принимать оплату криптовалютой

Через платформу Bakkt

Фото с сайта time.com

Starbucks решил принимать оплату криптовалютой. Об этом организация сообщила на собственном сайте.

Партнерами компании будут Microsoft и Intercontinental Exchange. Они разрабатывают платформу для хранения криптовалюты, а также оплаты с ее помощью товаров и услуг. Принимать оплату Starbucks будет через эту платформу – Bakkt. Запуск назначен на ноябрь текущего года.

Добавим, ранее Starbucks сообщила о решении отказаться от пластиковых трубочек. Это произойдет в течение двух лет. Компания решила перейти на биоразлагаемые материалы. В настоящий момент Starbucks использует около 1 млрд соломинок в год.

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