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05.08.18 / 16:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Трамп сообщил о намерении направить средства от пошлин на погашение госдолга США

Он составляет $21 трлн

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении направить средства от пошлин на погашение госдолга страны. Такое заявление он сделал в воскресенье в своем Twitter.

Трамп написал, что благодаря введению повышенных пошлин США сможет начать погашать государственный долг. В настоящий момент он составляет $21 трлн.

Также вырученные деньги помогут уменьшить налоги для американцев, отметил президент. Кроме этого, он заявил, что увеличение пошлин будет способствовать улучшению торговых сделок страны.

Напомним, ранее США повысили пошлины на ввозимые товары из стран ЕС и Китая. Евросоюз решил ответить аналогичными мерами. Китая также увеличил пошлины на товары из США. На часть предметов выплата выросла до 25%.

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