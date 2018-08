Трамп сообщил о намерении направить средства от пошлин на погашение госдолга США

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении направить средства от пошлин на погашение госдолга страны. Такое заявление он сделал в воскресенье в своем Twitter.

Трамп написал, что благодаря введению повышенных пошлин США сможет начать погашать государственный долг. В настоящий момент он составляет $21 трлн.

Также вырученные деньги помогут уменьшить налоги для американцев, отметил президент. Кроме этого, он заявил, что увеличение пошлин будет способствовать улучшению торговых сделок страны.

..Because of Tariffs we will be able to start paying down large amounts of the $21 Trillion in debt that has been accumulated, much by the Obama Administration, while at the same time reducing taxes for our people. At minimum, we will make much better Trade Deals for our country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2018 г.