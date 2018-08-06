Президент AB InBev Efes: Экономика фермера улучшается, потому что он производит лучшее за меньшие деньги

В конце июля производитель пива AB InBev Efes и администрация Омской области подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения омские фермеры будут поставлять компании порядка 40 тыс. т ячменя ежегодно. Речь идет об участии региона в программе SmartBarley. Подробно о ее аспектах, результатах и выгодах АБН поговорил с президентом AB InBev Efes Дмитрием Шпаковым.

Если коротко, расскажите, в чем суть программы SmartBarley?

Программа SmartBarley – это часть направления «Эффективное сельское хозяйство» глобальной программы по устойчивому развитию – 100+. В России SmartBarley представлена тремя основными компонентами: спутниковым мониторингом посевов, изучением лучших практик, а также глобальным исследованием эффективности выращивания ячменя (Global Barley Research), включающим изучение сортоиспытаний и отработку технологий управления урожаем.

Что дает программа? Для фермеров, которые участвуют в ней, открыт доступ к мировым практикам компании AB InBev. Это помогает сокращать издержки, использовать меньше природных ресурсов и, конечно же, повышает эффективность бизнеса и конкурентоспособность фермеров. И мы в этом заинтересованы, потому что программа позволяет нам повышать качество пивоваренного ячменя, что является для нас главным приоритетом.

С экономической точки зрения фермеру какая выгода?

Он получает доступ к глобальным наработкам AB InBev, получает еженедельный и ежемесячный мониторинг посевов, прогноз урожайности. Как результат, выращивание ячменя становится гораздо более эффективным, ресурсосберегающим и экологичным. Экономика фермера улучшается, потому что он производит лучшее за меньшие деньги. А наша выгода, как я уже сказал, в том, чтобы иметь надежные источники высококачественного пивоваренного ячменя.

Расскажите чуть подробнее о спутниковом мониторинге в рамках программы?

Спутниковый мониторинг посевов дает фермерам и агрономам возможность изучать изображения полей, полученные на основе регулярного спектрального анализа спутниковых снимков. С их помощью определяются проблемные районы на посевных площадях, создаются возможности для оптимального использования ресурсов и удобрений, прогнозируются показатели урожая и его качества (например, содержание белка в ячмене). Мониторинг можно использовать для принятия оперативных решений, которые помогут улучшить плодородие почв, повысить урожайность и качество возделываемых культур.

Чтобы попасть в программу, что нужно сделать? Нужно ли платить деньги?

Для участия в программе от сельхозпроизводителей не требуются финансовые вложения. Участником проекта может стать любой поставщик нашей компании. Мы регулярно проводим рабочие встречи, куда приглашаем всех наших партнеров и рассказываем о преимуществах проекта.

Какова история программы в России?

Программа реализуется с 2014 года в России, а во всем мире – на год раньше. Размах большой, на сегодня участвуют 10 субъектов Российской Федерации и около ста фермерских хозяйств.

По опыту регионов, какие были уже достигнуты результаты?

Одним из показательных примеров может служить развитие проекта в Омской области. Исторически выращивание пивоваренного ячменя на территории региона не было развито. Ввиду климатических и почвенных особенностей в Западной Сибири не было сортов пивоваренного ячменя, которые отвечали бы требованиям производителей по качеству. Поэтому до 2002 года мы закупали пивоваренный ячмень из регионов Центрального Черноземья, что отражалось на логистических затратах. В свою очередь, ввиду отсутствия спроса, местные фермеры не выращивали пивоваренный ячмень и не имели соответствующего опыта и экспертизы.

В том числе благодаря программе Омская солодовня полностью обеспечивается ячменем, произведенным в Западной Сибири. Сегодня в совместной программе по выращиванию ячменя участвуют порядка 20-ти сельскохозяйственных предприятий, в которых пивоваренный ячмень занимает площадь более 20 тыс. га. Сохранность ячменя обеспечивают шесть элеваторов. Производство семян обеспечивают три семенных компании.

Эффект от внедрения программы мы видим не только в России, но и по всему миру. Так, например, в Мексике и США в 2015 году 46 фермеров, с которыми мы работали, внедрили технологию NDVI (нормализованный относительный индекс растительности). Использование рекомендаций, разработанных на основе показаний датчиков, позволило фермерам снизить расход азотных удобрений на 42 кг на гектар, причем урожай получился не хуже того, который выращивают с помощью традиционных методов. Такое сокращение расхода удобрений эквивалентно экономии в $700 мексиканских песо /MXN/ (35 USD) на гектар. Кроме этого, этот метод позволяет снизить риск выброса азота в окружающую среду. В 2019 году мы планируем начать ее тестирование в России.

Использование спутникового мониторинга посевов в России позволило избежать повышения затрат почти на $3 млн в 2017 году за счет прогнозирования качества урожая.

Влияет ли внедрение программы на качество выращиваемого ячменя и на качество выпускаемого пива?

Программа позволяет фермеру повысить качество выращиваемого пивоваренного ячменя, увеличить производительность и снизить издержки. Нам она помогает поддерживать высочайшие стандарты качества сырья, которое мы используем для производства пива. Для нас это критически важно, поскольку контроль качества в AB InBev Efes начинается с отбора сырья и осуществляется на всех производственных этапах. В общей сложности для обеспечения качества и подтверждения соответствия продукта стандартам делается порядка 236 анализов на физико-химические, микробиологические и органолептические показатели. Причем по ряду критериев внутренние стандарты компании даже превосходят законодательно закрепленные требования. Например, в соответствии с законодательными нормами контроль плотности напитка, уровня содержания алкоголя, Ph и цвет должны замеряться не реже чем раз в сутки, в то время как на линиях AB InBev Efes встроен онлайн-прибор, фиксирующий эти параметры ежесекундно, инженеры по качеству перепроверяют показатели этих приборов дополнительными приборами каждые два часа.

Какие у вас еще действуют программы по оптимизации бизнес-процессов и улучшению качества продукции?

Высокое качество нашей продукции является одним из основных приоритетов AB InBev Efes. Помимо SmartBarley в компании существует программа превосходства в производстве (VPO и BEP), в рамках которой предъявляются самые высокие требования к контролю входящего сырья, производственных процессов, качества и безопасности готового продукта.

Ваша оценка нынешней ситуации на рынке пива, особенно в свете законодательных изменений?

Современная российская пивоваренная отрасль – конкурентоспособная высокотехнологичная индустрия, которая вносит существенный вклад в экономику страны. В последние годы мы наблюдали спад в связи с растущим законодательным давлением на отрасль, снижением покупательской способности населения и потребительского спроса на пивоваренную продукцию.

Вместе с тем, в этом году наша страна принимала чемпионат мира по футболу FIFA – крупнейшее мировое спортивное мероприятие, которое смотрят миллиарды болельщиков по всему миру. Наш бренд BUD, официальный спонсор чемпионата и традиционный спутник футбольных болельщиков, ожидаемо пользовался большой популярностью, особенно в городах-организаторах турнира, где концентрация болельщиков особенно высока. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы этот позитивный тренд сохранился, но пока о прогнозах на год говорить рано, так как любые дополнительные законодательные ограничения могут нивелировать позитивную динамику.

Мы всегда выступаем за предсказуемость законодательства и открытый диалог между бизнесом и регулятором, так как это один из ключевых факторов для успешного развития рынка.

Беседовал Дмитрий Борисов / АБН