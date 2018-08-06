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06.08.18 / 14:11 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Банк «Санкт-Петербург» проведет обратный выкуп 12 млн акций на 660 млн рублей

Планируют повышать рыночную стоимость акций

Фото АБН

Банк «Санкт-Петербург» проведет обратный выкуп 12 млн акций на общую сумму 660 млн рублей. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили в понедельник.

Наблюдательный совет принял соответствующее решение на заседании 2 августа. Цена одной выкупаемой обыкновенной именной бездокументарной акции составит 55 рублей. Срок для подачи заявлений о продаже акций банка — с 7 сентября по 7 октября 2018 года.

Председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев напомнил, что в этом году банк заявил о несогласии с фундаментальной недооцененностью акций банка. Организация запланировала мероприятия, направленные на повышение рыночной цены акций. «Первым шагом в этом направлении станет обратный выкуп акций, о котором мы объявляем сегодня. Следующим шагом будет рассмотрение осенью наблюдательным советом программы мероприятий по росту рыночной капитализации банка», — сказал Савельев.

Напомним, у банка «Санкт-Петербург» в свободном обращении находится порядка 35% акций. Накануне заседания 2 августа их стоимость выросла на 8,8%, с 49,5 рубля до 53,85 рубля за одну бумагу. По фиксингу на 13:50 по московскому времени в понедельник стоимость одной акции на бирже равна 51,7 рубля.

Прибыль банка «Санкт-Петербург» за I полугодие составила 2,4 млрд рублей. Год к году сокращение составило 23,4%. Ранее акционеры банка решили направить на выплату дивидендов 20% чистой прибыли организации за 2017 год по РСБУ.

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