Подмена, удаление, блокирование и нарушение конфиденциальности признаны ЦБ угрозами при сборе биометрии Биометрию начали собирать с 30 июня

Нарушения целостности информации, а именно подмену и удаление, а также блокирование передачи данных и нарушения конфиденциальности признаны Центробанком угрозами при сборе биометрии россиян. Об этом в понедельник сообщили в Банке России.

Банки обязаны учитывать эти данные при сборе и передаче биометрии, отмечает регулятор. Для реализации новых норм кредитно-финансовые организации получат отсрочку. Документ с нормами подготовили Центробанк, ФСБ, а также Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

Напомним, сбор биометрии в российских банках начался 30 июня 2018 года. Данные войдут в Единую биометрическую систему. Россияне смогут подтверждать личность без паспорта и удаленно открывать счета и вклады, а также брать кредиты.