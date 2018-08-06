В Петербурге ограничат движение по Володарскому мосту До 26 августа

С 6 августа в Петербурге ограничат движение транспорта по Володарскому мосту. Об этом в понедельник сообщили в ГАТИ.

На переправе будут ремонтировать дорожное покрытие. Ограничения продлятся до 26 августа. Также до 8 сентября будет ограничено движение на Лермонтовском проспекте.

Напомним, накануне в связи с проведением полумарафона «Северная столица» в Петербурге частично перекрыли движение на Невском проспекте, набережной Макарова, Большом проспекте Петроградской стороны, Каменноостровском проспекте, Садовой улице и на набережной реки Карповки. Ряд троллейбусов и трамваев следовал по измененным маршрутам.