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06.08.18 / 08:59 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге ограничат движение по Володарскому мосту

До 26 августа

Фото АБН

С 6 августа в Петербурге ограничат движение транспорта по Володарскому мосту. Об этом в понедельник сообщили в ГАТИ.

На переправе будут ремонтировать дорожное покрытие. Ограничения продлятся до 26 августа. Также до 8 сентября будет ограничено движение на Лермонтовском проспекте.

Напомним, накануне в связи с проведением полумарафона «Северная столица» в Петербурге частично перекрыли движение на Невском проспекте, набережной Макарова, Большом проспекте Петроградской стороны, Каменноостровском проспекте, Садовой улице и на набережной реки Карповки. Ряд троллейбусов и трамваев следовал по измененным маршрутам.

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