Центробанк повысил курс доллара на вторник

Банк России повысил официальный курс доллара на вторник. Американская валюта будет стоить 63,49 рублей.
Стоимость доллара повысили на четыре копейки до 63,4975 рублей. Евро же, наоборот, подешевеет на шесть копеек и будет стоить 73,4095 рубля.
Добавим, на валютном рынке Московской биржи в понедельник доллар и евро дорожают. В 13:26 по московскому времени доллар торгуется за 63,66 рубля, подорожав на 32 копейки, а евро – за 73,49 рубля, повысив стоимость на 26 копеек.
111 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.