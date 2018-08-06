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06.08.18 / 13:45 Новости / Россия и мир / Финансы

Центробанк повысил курс доллара на вторник

Доллар - 63,4975 рублей, евро - 73,4095 рубля

Коллаж АБН

Банк России повысил официальный курс доллара на вторник. Американская валюта будет стоить 63,49 рублей.

Стоимость доллара повысили на четыре копейки до  63,4975 рублей. Евро же, наоборот, подешевеет на шесть копеек и будет стоить 73,4095 рубля.

Добавим, на валютном рынке Московской биржи в понедельник доллар и евро дорожают. В 13:26 по московскому времени доллар торгуется за 63,66 рубля, подорожав на 32 копейки, а евро – за 73,49 рубля, повысив стоимость на 26 копеек.

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