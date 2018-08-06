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06.08.18 / 17:13 Новости / Россия и мир

Южнокорейские инженеры создали наносимый на тело микрофон

Покрытие также может работать как динамик

Инженеры из Национального института науки и технологий Ульсана, Южная Корея, создали наносимый на тело микрофон. Об этом говорится в научной статье, которая опубликована в журнале Science Advances.

Функции микрофона и динамика исполняет специальная пленка. Она тонкая, полупрозрачная, безвредна для кожи и проводит тепло и электричество. В составе покрытия – серебряные нити из нанопроволоки, встроенные в полимерную матрицу.

Нити нагреваются и незаметно вибрируют, после чего механические колебания преобразуют в электричество или в акустические колебания. В случае работы в режиме микрофона покрытие передает сигналы записывающему устройству. Тестирование провели на четырех добровольцах, которые разблокировали смартфон голосовой командой.

Отметим, разработка носимых устройств – одна из самых перспективный областей разработок для современных инженеров. Ученые предлагают приклеивать или печатать на коже электронику. Часто она выполнена из драгоценных металлов.

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