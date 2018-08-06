Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи 2299,88; индекс РТС 1138,57

Торги понедельника на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,08% до 2299,88 пункта, индекс РТС упал на 0,57% до 1138,57 пункта.

Как отмечает замдиректора аналитического департамента «Альпари»Анна Кокорева, лидерами падения понедельника стали акции «Юнипро» (-1,6%) и «Аэрофлота» (-1,5%). При этом днем на новостях о buyback сильно выросла капитализация «Роснефти», превысив капитализацию Сбербанка. Пара доллар/рубль приблизилась к верхней границе канала и торгуется в районе 63,6 рубля. Пара евро/рубль незначительно растет, за один евро предлагают 73,5 рубля.