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06.08.18 / 18:16 Новости / Петербург и Ленобласть

На участке КАД в Петербурге перекроют три полосы движения

Между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На участке кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге перекроют три полосы движения. Об этом в понедельник рассказали в ФКУ «Упрдор Севрео-Запад».

Ограничения введут на участке между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе на срок с 7 по 22 августа. На дороге будут устранять колейность.

Ограничения коснутся второй, третьей и четвертой полос движения. Работы будут проводить круглосуточно, с ограничением пропускной способности в два этапа. «Вначале будут производиться работы на третьей и четвертой полосе, затем на второй. Будет осуществляться поочередное перекрытие полос», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Отметим, на этом участке дороги всего четыре полосы движения. На все время ограничений по оставшимся свободными для движения полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее стало известно, что дорожники до конца сезона отремонтируют 118 км КАД. Подрядчики уже приступили к работам на некоторых участках. Ремонту подлежит дорога от развязки с проспектом Энгельса до развязки с Таллинским шоссе.

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