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06.08.18 / 20:57 Новости / Россия и мир

«Русал», «Роснефть» и «Детский мир». Итоги понедельника

Коллаж АБН

«Роснефть» объявила о старте программы обратного выкупа своих акций на $2 млрд. Чистая прибыль производителя алюминия «Русал» во II квартале снизилась на 31% по отношению к I кварталу. А на покупку контрольной доли «Детского мира» у АФК «Система» есть семь претендентов. 

«Роснефть» объявила о старте программы обратного выкупа своих акций на $2 млрд. Программа buy-back продлится до конца 2020 года.

Среднесуточная добыча углеводородов «Роснефти» во II квартале осталась на уровне I квартала. Показатель составил 5,71 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Чистая прибыль производителя алюминия «Русал» во II квартале снизилась на 31% по отношению к I кварталу. Она составила $218 млн, при этом за полугодиевыросла на 15% год к году и составила $535 млн.

Кроме того, «Русал» начал консервацию Надвоицкого алюминиевого завода. Это предприятие в Карелии.

На покупку контрольной доли «Детского мира» у АФК «Система» есть семь претендентов. Об этом сообщил главный бенефициар корпорации Владимир Евтушенков, в случае сделки АФК «Система» не будет оставлять за собой миноритарную долю ритейлера.

Перевод чиновников на смартфоны с российской операционной системой SailFish обойдется бюджету в 160 млрд рублей. Начать перевод планируют в следующем году, а закончить – к 2021 году.

Дмитрий Медведев заявил о необходимости дальнейшего снижения ипотечных ставок. Он призвал развивать рынок ипотечных ценных бумаг.

Инфляция в России снизилась с 0,5% до 0,3% в июле. При этом рост потребительских цен ускорился до 2,5% в годовом выражении.

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