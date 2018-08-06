Совокупный доход НПФ «Сафмар» в I полугодии 2018 года составил 5,9 млрд рублей При этом доходы от инвестиционной деятельности составили 5,1 млрд рублей

Совокупный доход АО НПФ «Сафмар» в первом полугодии 2018 года достиг 5,9 млрд рублей. Об этом в компании сообщили в понедельник.

При этом доходы от инвестиционной деятельности составили 5,1 млрд рублей, а общий доход Фонда деятельности по ОПС, НПО и инвестиционной деятельности составил более чем 6,5 млрд рублей. По состоянию на конец июня в фонде по ОПС застрахованы 2,1 млн человек, а количество клиентов по добровольным и индивидуальным программам составляет более 77 тыс. человек.

Отметим, АО НПФ «Сафмар» входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Фонд является дочерней структурой ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции», которое представляет собой холдинг, сфокусированный на финансовом секторе экономики. Фонд «Сафмар» занимается обязательным пенсионным страхованием и негосударственным пенсионным обеспечением. Он участвует в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, Ассоциации европейского бизнеса и Франко-Российской и Американской торговых палатах.