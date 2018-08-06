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06.08.18 / 18:47 Новости / Петербург и Ленобласть

Следователи запросили документы о загрязнении реки Новая в Петербурге

Река находится в пользовании аэропорта «Пулково»

Следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ запросило материалы административных дел о загрязнении канала Новый и связанной с ним реки Новая в Кировском районе Петербурга. Об этом в понедельник журналистам рассказал заместитель руководителя комитета по природопользованию Петербурга Александр Кучаев.

По его словам, следователи намерены оценить действия аэропорта «Пулково» по загрязнению реки с точки зрения уголовной ответственности. Отметим, канал Новый находится в пользовании аэропорта.

Кроме того, Смольный готов запретить аэропорту сбрасывать сточные воды в реку. «Мы будем принимать меры вплоть до выхода в суд о расторжении договора водопользования», — цитирует Кучаева «Фонтанка».

Напомним, ранее управляющую компанию «Пулково» «Воздушные Ворота Северной столицы» привлекли к административной ответственности за загрязнение Новой с общей суммой штрафов на сумму 275 тыс. рублей. Аэропорт оспаривает штрафы.

По данным природоохранной прокуратуры, «Пулково» сливал в канал жидкость от обледенения. В прошлом месяце жители заметили резкий запах от реки. Кроме того, стало известно о массовой гибели уток.

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