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06.08.18 / 13:45 Новости / Россия и мир

«РадиоТел-СПб» проведет техническое обслуживание системы TETRA в Заполярье

«РадиоТел-СПб» подписала контракт с филиалом «Кольский» компании «ТГК-1», ведущим производителем электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Контракт рассчитан на три года. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Система была построена в 2012 году компанией «РадиоТел-СПб» на каскаде Серебрянских гидроэлектростанций и вдоль соединяющих их автодорог. Система осуществляет обеспечение филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» устойчивой радиосвязью стандарта TETRA и организацию резервного цифрового канала связи на базе оборудования беспроводного доступа с использованием аппаратуры мультиплексирования.

Система TETRA состоит из 6 базовых станций. Часть из них — станции автономного исполнения по электричеству, то есть являются лишенными доступа к системе постоянного электроснабжения. Поэтому инженеры компании «РадиоТел-СПб» применили комплексное решение по использованию альтернативных источников электропитания. Вся система построена на территории Заполярья в непосредственной близости от Баренцева моря в чрезвычайно сложных климатических условиях с критическими ветровыми и температурно-влажностными условиями.

«В построении сети TETRA на Кольском «ТГК-1» применены технические решения, не имеющие аналогов, — говорит генеральный директор АО «РадиоТел-СПб» Сергей Владиславович Бирюков, — Сложность климатических условий накладывает дополнительные требования к нашим сотрудникам и требует от них уникальных компетенций. Мы уже несколько лет сотрудничаем с «ТГК-1» и всегда успешно справляемся с поставленными задачами».

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