«Ромир»: большинство россиян не волнует отсутствие в магазинах санкционных продуктов 55% опрошенных поддерживают продление продовольственного эмбарго

Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что 76% россиян не беспокоит отсутствие на прилавках санкционных продуктов. Об этом в компании сообщили в понедельник.

При этом 55% опрошенных поддерживают продление продовольственного эмбарго. Также 55% россиян высоко оценили качество импортозамещающих продуктов.

Напомним, ранее «Ромир» сообщал, что почти 40% россиян предпочитают импортные лекарства отечественным. При этом только 8% опрошенных, предпочитающих зарубежные препараты, смогли найти им замену среди российских производителей. Однако большинство участников опроса заявили, что не пытаются искать замену импортным препаратам.