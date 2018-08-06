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06.08.18 / 09:29 Новости / Россия и мир / Экономика

«Ромир»: большинство россиян не волнует отсутствие в магазинах санкционных продуктов

55% опрошенных поддерживают продление продовольственного эмбарго

Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что 76% россиян не беспокоит отсутствие на прилавках санкционных продуктов. Об этом в компании сообщили в понедельник.

При этом 55% опрошенных поддерживают продление продовольственного эмбарго. Также 55% россиян высоко оценили качество импортозамещающих продуктов.

Напомним, ранее «Ромир» сообщал, что почти 40% россиян предпочитают импортные лекарства отечественным. При этом только 8% опрошенных, предпочитающих зарубежные препараты, смогли найти им замену среди российских производителей. Однако большинство участников опроса заявили, что не пытаются искать замену импортным препаратам.

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