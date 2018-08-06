По делу букмекеров «Росбета» в Москве и области провели более 20 обысков Компанию обвиняют в незаконном проведении азартных игр

По делу руководителей и сотрудников букмекерской компании «Росбет» в Москве, Московской, Ярославской, Орловской областях провели более 20 обысков. О следственных мероприятиях в понедельник рассказали в СК по Москве.

Обыски провели в офисных и жилых помещениях. «В ходе их проведения были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о виновности членов организованной преступной группы», — сказали в силовом ведомстве.

Напомним, о возбуждении дела против сотрудников и руководителей «Росбета» также стало известно в понедельник. По этому делу проходят почти 20 человек. Их подозревают в незаконном проведении азартных игр, совершенном организованной преступной группой. Незаконный доход следователи оценивают в 100 млн рублей.