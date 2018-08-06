Добыча углеводородов «Роснефти» сохранилась на уровне прошлого квартала Среднесуточная добыча составила 5,71 млн баррелей н.э.

«Роснефть» отчиталась о производственных результатах за второй квартал 2018 года. Среднесуточная добыча углеводородов осталась на уровне первого квартала, сообщили в компании в понедельник.

Среднесуточная добыча углеводородов составила 5,71 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов при этом выросла на 0,8% по отношению к прошлому кварталу и составила 4,60 млн баррелей. Добыча газа за указанный период составила 16,5 млрд куб. метров.

Отметим, в июне Россия и Саудовская Аравия выступили с предложением нарастить добычу нефти. Страны-участники ОПЕК и не входящие в организацию государства договорились увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки. В июле министр энергетики Александр Новак заявил, что достигнутое соглашение может принести бюджету РФ до 3 трлн рублей в 2018 году при цене нефти от $70 до $75.