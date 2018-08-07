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07.08.18 / 19:53 Новости / Петербург и Ленобласть

Арбитраж Петербурга принял сторону «Пассажиравтотранса» в споре с УФАС

Из-за новых условия договоров с перевозчиками

пассажиравтотрансАрбитражный суд Петербурга встал на сторону «Пассажиравтотранса» в споре с управлением ФАС по городу. Об этом во вторник сообщает «Мойка78».

Суд признал незаконным требование УФАС к организации о возобновлении оказания услуг на условиях прежних договоров. Ранее «Пассажиравтотранс» заключил с перевозчиками новые договоры на автовокзальное обслуживание.  УФАС посчитал, что новые условия были навязаны компаниям перевозчиков.

Добавим, накануне петербургское УФАС оштрафовало авиакомпанию «Победа» на 450 тыс. рублей. Авиаперевозчик не предоставил по запросу антимонопольного ведомства документы с информацией о динамике цен. Сообщается, что представители «Победы» на рассмотрение административного дела не явились.

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