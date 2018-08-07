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07.08.18 / 18:57 Новости / Россия и мир

Торги вторника на Московской бирже закрылись на повышении

Индекс Мосбиржи 2312,19; индекс РТС 1147,16

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги вторника на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,54% до 2312,19 пункта, индекс РТС вырос на 0,75% до 1147,16 пункта.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева, лидерами роста стали акции «Сафмара» и «Алросы» на фоне корпоративных новостей от компаний. Также, по словам аналитика, неплохо заявила о себе «Роснефть» с высокими показателями финансовой отчетности.

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