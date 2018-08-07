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07.08.18 / 12:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» за I полугодие 2018 года выросла в 4,1 раза год к году

До 309 млрд рублей

Фото АБН

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за I полугодие текущего года выросла в 4,1 раза год к году. Об этом организация сообщила во вторник.

Она составила 309 млрд рублей. В «Роснефти» отметили, что показатель значительно выше базы для определения размера промежуточных дивидендов за I полугодие.

Выручка «Роснефти» за полгода увеличилась на 34,8%. Она составила 3,8 трлн рублей. EBITDA увеличилась на 48,7% до 950 млрд рублей.

Также рост показала выручка организации за II квартал текущего года. Она увеличилась на 20% по отношению к I кварталу и составила 2,1 трлн рублей. Чистая прибыль выросла более чем на 100%. Она составила 228 млн рублей. Показатель EBITDA стал больше на 46,8% и составил 565 млн рублей.

Отметим, стоимость акций «Роснефти» во вторник начала расти. По данным Московской биржи на 12:10 часов, цена акции к предыдущему дню увеличилась на 1,78%. Стоимость ценной бумаги составила 426,73 рублей. Добавим, накануне «Роснефть» начала обратный выкуп акций.

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