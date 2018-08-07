Чистая прибыль «Сибура» за I полугодие 2018 года упала на 30,3% год к году До 45,9 млрд рублей

Чистая прибыль «Сибура» по МСФО за I полугодие текущего года упала на 30,3% год к году. Об этом в организации сообщили во вторник.

Чистая прибыль составила 45,9 млрд рублей. В компании отметили, что причина в росте – получение денег от продажи «Уралоргсинтеза» в I полугодии прошлого года. При корректировки на стоимость продажи чистая прибыль компании увеличилась на 4,6% год к году.

Также выросла выручка «Сибура» на 21,6% год к году. Она составила 257,7 млрд рублей. Операционные расходы стали больше на 21% до 186 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 18,7% до 89,2 млрд рублей.

Отметим, в прошлом году чистая прибыль «Сибура» выросла на 6,3% год к году. Это данные по МСФО. Показатель составил 120,2 млрд рублей. Выручка компании за прошлый год – 160,8 млрд рублей.