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07.08.18 / 12:43 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге перекроют участок Дальневосточного проспекта на две недели

От ул. Антонова-Овсеенко до ул. Дыбенко

Фото АБН

В Петербурге с 8 по 22 августа перекроют движение на участке Дальневосточного проспекта. Об этом в понедельник сообщили в ГАТИ.

Движение закроют на участке от ул. Антонова-Овсеенко до ул. Дыбенко. Также с 8 по 25 августа ограничат движение по улице Дыбенко у дома №8.

Добавим, с понедельника в Петербурге также ограничили движение по Володарскому мосту. На переправе будут ремонтировать дорожное покрытие до 26 августа. До среды ограничен проезд по Лермонтовскому проспекту.

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