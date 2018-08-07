В Петербурге перекроют участок Дальневосточного проспекта на две недели

В Петербурге с 8 по 22 августа перекроют движение на участке Дальневосточного проспекта. Об этом в понедельник сообщили в ГАТИ.
Движение закроют на участке от ул. Антонова-Овсеенко до ул. Дыбенко. Также с 8 по 25 августа ограничат движение по улице Дыбенко у дома №8.
Добавим, с понедельника в Петербурге также ограничили движение по Володарскому мосту. На переправе будут ремонтировать дорожное покрытие до 26 августа. До среды ограничен проезд по Лермонтовскому проспекту.
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