Правительство выделило аграриям на топливо 5 млрд рублей На 90 тыс. т топлива

Правительство выделило аграриям на топливо 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение публиковано во вторник.

Согласно документу, субсидии выделят из резервного фонда правительства. Деньги направят в регионы для поддержки сельхозпроизводителей ы области растениеводства. Средства предназначены для покупки не менее 90 тыс. т топлива в текущем году.

Правительство назначило ответственным Минсельхоз. Средства направят 79 российским регионам. Больше всего денег получит Оренбургская область. Ей решили направить 237,8 млн рублей. Наименьшее субсидирование получит Севастополь – 92,5 млн рублей.

Напомним, ранее в России резко выросла стоимость топлива. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что правительство компенсирует аграриям затраты на топливо. По его словам, направить хотели 12 млрд рублей. Добавим, Минсельхоз предполагает, что общий урожай зерна в текущем году составит 100 млн т.