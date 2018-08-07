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07.08.18 / 11:39 Новости / Петербург и Ленобласть

В сентябре сдадут два корпуса «Новой Каменки»

Для этого требуется своевременное финансирование

Фото пресс-службы Игоря Албина

Главный подрядчик ЖК «Новая Каменка» заявил, что в августе завершатся строительные работы в корпусах № 4 и 5, а в сентябре здания введут в эксплуатацию. Об этом в понедельник сообщили в комитете по строительству.

При этом, по словам зампреда комитета Евгения Барановского, для ввода объекта в срок необходимо своевременное финансирование инвестора АКБ «Российский капитал». Для этого комитет намерен устроить встречу с инвестором в Минстрое.

Напомним, ЖК «Новая Каменка» троится в Приморском районе Петербурга с 2013 года. Ранее комитет выражал беспокойство из-за замедления темпов строительства корпусов №1,4 и 5. В июне ведомство взяло на контроль проблему постановки на кадастровый учет уже достроенных корпусов.

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