В Германии начали укладывать трубопровод «Северный поток–2» В конце июля

В Германии начали укладывать трубопровод «Северный поток–2». Об этом во вторник сообщил финансовый директор партнера проекта Uniper Кристофер Дельбрюк.

Укладка труб началась в конце июля, передает РИА Новости слова Дельбрюка. В Nord Stream 2 AG заявили, что в настоящий момент трубы сваривают в одну плеть на борту судна и протаскиваются на берег для соединения морской и береговой части. Также в компании отметили, что одновременно с этим идут подготовительные работы в водах Швеции и Финляндии.

Отметим, «Северный поток–2» должен соединить Германию и Россию. Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря. Разрешение на строительство газопровода не дала Дания. Nord Stream 2 AG заявила, что может построить «Северный поток-2» в обход страны.