К «Яндекс. Еде» в Петербурге подключились рестораны Ginza Project С заведениями будет работать служба доставки сервиса и самих ресторанов

Сервис «Яндекс. Еда» начал сотрудничать с ресторанами группы Ginza Project в Петербурге. Об этом в «Яндексе» сообщили вторник.

С заведениями Ginza Project будет работать служба доставки сервиса и самих ресторанов в зависимости от того, какой курьер окажется ближе. Заказ на сумму от 300 рублей доставляется бесплатно.

Напомним, в Петербурге сервис «Яндекс. Еда» начал работать в июне. Он появился в 2017 году как одно из направлений бизнеса «Яндекс. Такси». Тогда компания приобрела сервис доставки еды Foodfox, а позже к проекту присоединился Uber Eats. «Яндекс. Еда» в данный момент действует в Москве и Петербурге.