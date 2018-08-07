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07.08.18 / 20:27 Новости / Россия и мир

Рестораны McDonald’s в Москве оштрафовали на 5,5 млн рублей за санитарные нарушения

Закрывать ничего не будут

Фото АБН

Рестораны сети быстрого питания McDonald’s в Москве оштрафовали на 5,5 млн рублей из-за нарушений санитарных норм. Об этом во вторник сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

Компания получила штрафы после ведомственных проверок. Всего Роспотребнадзор вынес 107 постановлений.

Основные нарушения нашли в содержании производственных помещений, складов, организации вентиляции ресторанов, несоблюдении технологии. Также в некоторых ресторанах не оказалось бактерицидных ламп и нарушались температурный режим хранения продуктов, товарное соседство и правила маркировки.

Отметим, из-за этих нарушений ни один ресторан сети закрывать не будут, добавили в Роспотребнадзоре. В 2014 году в McDonald’s проходили аналогичные проверки. Тогда из-за нарушений санитарных норм несколько точек были временно закрыты. В том числе McDonald’s на Пушкинской площади.

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